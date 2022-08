Koppositie onder druk na nederlaag van Emma Meesseman en Julie Allemand met Chicago Sky

De pole-postion in de WNBA komt voor Chicago Sky met de meet in zicht onder druk te staan. Emma Meessemen en Julie Allemand verloren de topper in eigen huis met 100-111 van Seattle Storm. Chicago blijft leider, maar telt met nog twee speeldagen op de affiche nog maar één zege meer dan Las Vegas Aces. Donderdag is er op de voorlaatste speeldag de kraker Las Vegas Aces-Chicago Sky.

Een zwak openingskwart lag in de Wintrust Arena (9.314 toeschouwers) aan de basis van de nederlaag van Chicago Sky. Seattle Storm had een 26-38 bonus opgebouwd en zou in de resterende drie kwarts (29-28, 24-24, 21-21) en via een fantastische Breanna Stewart (25 punten, 9 rebounds, 5 assists), Gabby Williams (21 punten, 7 rebounds) en Tina Charles (14 punten, 7 rebounds) deze bonus niet meer prijsgeven. Van een 55-64 bonus halfweg ging het naar een 79-88 tussenstand na drie kwarts.

Chicago Sky bleef achter de feiten aanhollen, forceerde geen remonte en ging uiteindelijk met 100-111 de boot in. Emma Meesseman tekende voor 11 punten, 4 rebounds en 6 assists en Julie Allemand gaf 4 assists. Met 25 op 34 blijft Chicago Sky wel leider. Het voelt echter de hete adem van Las Vegas Aces in de nek. Las Vegas won met 90-97 van Atlanta Dream en nadert (24-34) tot op één zege van Chicago Sky.

Donderdag gaat in Las Vegas de topper tegen Chicago Sky door. Op de slotspeeldag van de reguliere fase (zondag) trekt Chicago Sky naar Phoenix Mercury en Las Vegas Aces naar de nummer 4 Seattle Storm (21 op 34). Chicago Sky heeft met nog twee speeldagen op het programma nog steeds de beste kaarten in handen, maar kan zich richting pole-position geen 0 op 2 on the road permitteren.

De play-offs, met de top 8, vatten volgende week woensdag 17 augustus aan. De kwartfinale is een best of three en de halve finale en finale een best of five. Chicago Sky is de uittredende kampioen en gaat op zoek naar een back-to-back titel. Dat is in de WNBA al twintig jaar geleden (Los Angeles Sparks).