Lewis Hamilton moest nee zeggen tegen rol in film Top Gun Maverick: “Tom Cruise wou me als gevechtspiloot”

Zevenvoudig F1-kampioen Lewis Hamilton laat weten dat Tom Cruise hem als gevechtspiloot wou laten meespelen in ‘Top Gun Maverick,’ de blockbuster die momenteel records breekt in de bioscopen.

Hamilton is een graag geziene gast in Hollywood. Zo was hij al eens te zien in ‘Zoolander 2’ en was hij te horen in Cars 2 en 3 maar voor een rol in het langverwachte vervolg op Top Gun moest hij verstek laten gaan.

In een interview met ‘Vanity Fair’ vertelt Lewis Hamilton hoe hij aan Tom Cruise een klein rolletje in de film vroeg maar de steracteur zag Hamilton liever als gevechtspiloot.

“Eigenlijk ben ik een vriend van Tom Cruise,” aldus Hamilton. “Hij is een van de liefste mensen die je ooit zal tegenkomen. Hij nodigde me een paar jaar geleden uit op de filmset toen hij ‘Edge of tomorrow’ aan het draaien was en gaandeweg hebben we een vriendschap opgebouwd.”

“Dus toen ik hoorde dat er een vervolg op ‘Top Gun’ kwam dacht ik bij mezelf: ‘Mijn God, dat moet ik hem vragen.’”

“Ik zei: ‘Het maakt niet uit welke rol het is. Ik wil zelfs de vloer kuisen op de achtergrond.”

Maar Cruise zag meer in Hamilton en stelde hem een rol voor als gevechtspiloot maar toen de opnames in de eindfase van het wereldkampioenschap bleken te vallen moest Hamilton verstek laten gaan.

Hij was gedwongen om met tegenzin contact op te nemen met Tom Cruise en regisseur Joseph Kosinski om de rol af te wijzen in wat hij beschreef als “het meest hartverscheurende telefoontje dat hij ooit heeft moeten doen”.

Maar er doen geruchten de ronde over een derde Top Gun-film, misschien heeft Lewis Hamilton dan wel meer geluk.

