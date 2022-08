Dodentocht wegens hitte voor het eerst ingekort

De hoge temperaturen die vrijdag verwacht worden maken het onverantwoord om het volledige traject af te leggen, legt de organisatie uit. “Het probleem is dat het merendeel van de wandelaars nog een groot deel van hun tocht op zaterdag moet wandelen.” De temperaturen zullen vanaf 13 uur ondraaglijk zijn, zeker voor deelnemers die op dat moment al een lange afstand achter de rug hebben.

“Na overleg met de FOD Volksgezondheid, politie, brandweer en gemeente Bornem werd, wegens de aangekondigde hittegolf, een negatief advies gegeven” voor de volle 100 kilometer, meldde de organisatie in een persbericht in de nacht van dinsdag op woensdag. “Het gezondheidsrisico is te groot om zware inspanningen te leveren in de aangekondigde hoge temperaturen.”

Toch “beslissen we als organisatie om het evenement niet te annuleren”, klinkt het. “Het eerste deel van de 100Km tocht speelt zich ’s avonds en ’s nachts af. Maar door het opgelegde einduur van 13 uur door de FOD Volksgezondheid kunnen we niet anders dan de tocht met een derde in te korten. De laatste wandelaar verwachten we dus rond 13 uur terug in Bornem, voor de grootste hitte. Dit plan wordt gesteund door de veiligheidsdiensten.”

“Derde tegenslag”

De organisatie spreekt van “een zware voor ons, zo vlak voor de start”. “Na twee jaar Covid is dit de derde tegenslag voor ons. Omdat de goesting om te wandelen zo groot is, willen we er toch alles aan doen om iets mogelijk te maken voor onze wandelaars. Maar naast wandelplezier is hun veiligheid onze belangrijkste zorg.”

“Uiteraard heeft deze last-minute wijziging een enorme impact op onze organisatie”, verklaart het persbericht. “Alle vrijwilligers draaien momenteel overuren om alle aanpassingen nog op tijd rond te krijgen. Ook bij politie, brandweer en gemeentediensten is het alle hens aan dek om manschappen te herplannen, parkeerverboden en afsluitingen te wijzigen, versperringen te verplaatsen, ...”

“De start in Breeven, de plaatselijke ronde in Bornem en de doortocht door Bornem centrum blijven behouden”, meldt de organisatie. “Alsook de controleposten Friesland Campina, Breendonk, Lippelo, Opdorp, Sint-Amands, Branst. Hierdoor vallen wel de controleposten in Steenhuffel, Opwijk, Buggenhout, Puurs en Oppuurs weg.”

Extra water, gratis zonnecrème

“Naast deze drastische ingreep voorzien we uiteraard nog tal van andere preventieve hittemaatregelen.” Er wordt extra waterbedeling langs het parcours voorzien, controleposten krijgen schaduwzones en er komen dispensers met gratis zonnecrème. Wandelaars wordt daarnaast gevraagd voldoende te drinken, lichte kledij en een hoofddeksel te dragen, op tijd verkoeling te zoeken en alert te zijn voor symptomen van oververhitting.

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de 100 km dodentocht dat de volledige afstand niet zal worden afgelegd. De voorbije jaren stelde de organisatie wel een alternatief in met een coronaveilig parcours. In 2020 werden wandelaars uitgedaagd om in eigen regio 100 kilometer af te leggen. Vorig jaar werd in een ‘light-editie’ 100 kilometer afgelegd in twee dagen. Maar 2022 wordt dus het eerste jaar waarin de dodentocht haar afstand inkort om rekening te houden met de extreme weersomstandigheden.