Zelenski: “Oorlog in Oekraïne moet eindigen met bevrijding van de Krim”

De oorlog in Oekraïne moet eindigen met een bevrijding van de door Rusland bezette Krim. Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski in een videoboodschap gezegd. “De Krim is van Oekraïne en we gaan het nooit opgeven.”

De uitspraken van Zelenski volgende enkele uren nadat op een militaire basis in de Krim meerdere explosies gehoord en gezien werden. Daarbij kwam al zeker één persoon om het leven. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is. Zelenski zei ook niets over de ontploffing in zijn betoog. Hij benadrukte alleen hoe belangrijk de Krim nog steeds is voor Oekraïne, en dat de bevrijding ervan is hoe de oorlog voor hem hoort te eindigen.

De Krim werd door Rusland geannexeerd in 2014, tot grote onvrede van Oekraïne. De annexatie werd ook veroordeeld door de rest van de wereld. Veel Oekraïners en internationale waarnemers zien die annexatie als de echte start van de oorlog met Rusland.