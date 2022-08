1 op de 4 holebi’s krijgt te maken met geweld

Een kwart van de holebi’s en transgenders in Vlaanderen is al eens fysiek bedreigd. Dat blijkt uit een enquête van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws.

De vierhonderd bevraagde lgtbq+-personen geven aan zich dubbel zo vaak ongelukkig te voelen als hetero personen. Een op de drie zegt dat ze door hun seksuele geaardheid of genderidentiteit beperkt zijn in hun kansen in de samenleving. Slechts de helft voelt zich veilig om hun geaardheid of genderidentiteit duidelijk te tonen.

Er werd ook bij duizend Vlamingen gepeild naar hun houding tegenover de lgtbq+-gemeenschap. Op een abstract niveau blijken de meesten heel tolerant: 89 procent vindt dat iedereen zijn seksuele geaardheid vrij moet kunnen uitdrukken. Maar als de vragen concreet worden, verandert bij sommigen de stemming. Bijna één op de vijf vindt het ‘niet kunnen’ dat twee mannen hand in hand over straat lopen, en bijna een kwart heeft een probleem met adoptie door holebi’s.

Daarnaast vindt 24 procent dat de aanvaarding van trans personen te ver gaat in ons land, 44 procent vindt het een brug te ver dat je X kunt aanduiden als gender op je paspoort en 25 procent noemt het een ‘modeverschijnsel’. Minder dan de helft van de Vlamingen (40 procent) zegt dat hun kind volledige steun zou krijgen als ze zouden aangeven van geslacht te willen veranderen.