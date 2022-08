Dan toch geen terugkeer naar de Buffalo’s? Benito Raman verkiest nieuw buitenlands avontuur

Er komt dan toch geen grote thuiskomst voor Benito Raman in de Ghelamco Arena. De 27-jarige aanvaller die bij Anderlecht dringend meer speelminuten wil en even flirtte met AA Gent, zal toch nog even zijn situatie bij paars-wit afwachten.

Indien hij uiteindelijk toch zou vertrekken uit het Lotto Park verkiest Raman een nieuw buitenlands avontuur. De Buffalo’s waren bovendien niet echt happig om de aanvaller opnieuw aan te trekken omdat hij ook niet meteen een copy-paste-vervanger zou betekenen voor Tarik Tissoudali. De Gentse zoektocht gaat dan ook onverminderd voort.(ssg)