Sciensano: “Al 546 gevallen van apenpokken in ons land”

In België zijn nu al 546 bevestigde gevallen van apenpokken gemeld. Dat blijkt dinsdag uit de recentste cijfers op de website van het gezondheidsinstituut Sciensano.

Het gaat om 304 gevallen in Vlaanderen (56%), 187 in Brussel (34%) en 55 in Wallonië (10%).

Zo goed als alle patiënten (96 procent) vertoonden huidletsels. Ongeveer 66 procent had ook algemene symptomen zoals koorts en onwel zijn. Dertig procent had opgezwollen lymfeklieren.

Achtentwintig personen werden al gehospitaliseerd, maar niemand van hen kwam op een afdeling intensieve zorg terecht. Er zijn in ons land geen sterfgevallen.

Het virus wordt nog altijd voornamelijk overgedragen via seksueel contact tussen mannen. (blg)