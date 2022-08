PSV houdt Philippe Clement en Monaco uit de Champions League na doldwaze thriller

Door het verlies tegen Rangers misloopt Union een affiche tegen PSV in de laatste voorronde van de Champions League. De Nederlanders wipten het AS Monaco van Philippe Clement na verlengingen met 3-2.

De heenwedstrijd eindigde op 1-1.Monaco, met Eliot Matazo als basisspeler, verdiende nochtans meer. Ondanks een scherpe start kwam het halverwege de eerste helft op achterstand. Mwene haalde de achterlijn en legde terug op de vrij inlopende Veerman: 1-0. Het was pas de eerste voldragen aanval van PSV, dat op een sterk keepende Benitez kon rekenen. Clement greep in en voerde nog voor het uur al drie wissels door. Weer kwam PSV goed weg: Maripan kopte tegen de paal. De Fransen roken bloed en kregen meteen erna hun gelijkmaker. Op een hoekschop kreeg PSV de bal niet weggewerkt en kon Maripan van dichtbij uithalen: 1-1. Monaco bleef dreigen met hoekschoppen maar de 1-2 kwam er op een omschakeling met Ben Yedder als eindpunt. Een minuut voor het einde maakte PSV echter gelijk. Onze ingevallen landgenoot Bakayoko vond De Jong, die Gutierrez bediende. Volgens Monaco een teen buitenspel, volgens de VAR niet: 2-2 en verlengingen. Daarin trof Monaco weer het doelhout, via Embolo. Aan de overkant kopte Luuk de Jong in de tweede verlenging wel raak: 3-2, de eindstand. Een bittere pil voor Monaco dat zijn straffe reeks van vorig seizoen niet beloond ziet met een plekje in poules van de Champions League.