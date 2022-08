Opnieuw werd een tiener (16) doodgereden door gedrogeerde bestuurder: “Mijn zoon wuifde nog. Het werd zijn laatste zwaai”

Nauwelijks een dag nadat de 16-jarige Francis Aerts het leven liet nadat hij door een dronken en gedrogeerde bestuurder was aangereden, werd de beloftevolle wielrenner Lars Janssens (16) in Malmédy van de weg gemaaid. En ook hier had de chauffeur drugs gebruikt. De tiener vocht nog voor zijn leven, maar verloor uiteindelijk de strijd.