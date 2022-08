Olivia Trappeniers had sterke band met Olivia Newton-John: “Een man dacht dat ik haar dochter was, ze heeft hem nooit verbeterd”

“Liv, je was de puurste en mooiste ziel en ik ben zo dankbaar dat ik je mocht kennen.” Met die mooie woorden neemt Olivia Trappeniers (24) afscheid van Olivia Newton-John (73), die maandag overleed aan borstkanker. De twee hebben door de jaren heen een sterke band ontwikkeld. “Een song over haar schrijven lukt me nu niet, want ik geloof nog niet echt dat ze er niet meer is.”