Lance Amstrong geeft na veertien jaar het jawoord aan Anna Hansen… in Frankrijk

Lance Armstrong is na veertien jaar getrouwd met Anna Hansen, die hij de liefde van zijn leven noemt. Ook zijn liefde voor Frankrijk is kennelijk niet bekoeld nadat zijn zeven Tourzeges hem werden afgepakt wegens dopinggebruik. De Amerikaanse ex-wielrenner koos de regio van Aix-en-Provence om in het huwelijksbootje te stappen. “Best. Day. Ever”, schreef Amstrong op Facebook. Tussen 1998 en 2003 was Amstrong al gehuwd met Kirstin Richard. Hij heeft vijf kinderen, waarvan twee met Anna Hansen.