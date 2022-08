Verdachte van reeks van vier moorden op moslims in de VS opgepakt

Na de reeks moorden op moslims heeft de politie in Albuquerque, in de Amerikaanse staat New Mexico, een verdachte gearresteerd. Politiechef Harold Medina kondigde dinsdag op Twitter aan dat ze het voertuig hadden gelokaliseerd dat in verband werd gebracht met een recente moord op een moslimman. De bestuurder werd gearresteerd. Het zou om de “hoofdverdachte” gaan.

Zaterdagavond had de politie van Albuquerque laten weten een onderzoek in te stellen naar de moord op een moslimman die in verband kan worden gebracht met drie soortgelijke moorden in de stad de voorbije negen maanden. In alle vier de gevallen waren de slachtoffers moslimmannen uit Zuid-Azië, aldus het rapport. De FBI staat de lokale politie bij.