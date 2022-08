Union schiet zich in Glasgow in eigen voet en moet zich tevreden stellen met de groepsfase van de Europa League

Het is voorbij: Union gaat naar de Europa League in plaats van de Champions League.Tegen Rangers gaf het zelf drie doelputen weg. Bye bye droom, bye bye miljoenen.

Het was onverklaarbaar. Wat bezielde Siebe Van der Heyden om op slag van rust zijn bovenarm tegen een zoveelste op goed gelukt gedropte lange bal te zetten? De Griek Anastasios Sidiropoulos wees gedecideerd naar de penaltystip – zo veel domheid verdiende een bestraffing. James Tavernier nam het cadeautje in dank aan: 1-0 voor Rangers. Ibrox ontplofte, het was de goal waar elke Schot naar snakte.

Giovanni van Bronckhorst ziet er wel een coole, stressbestendige trainer uit – althans, da’s de impressie die wij hebben -, maar pas na de openingstreffer ging de Nederlander even zitten. Tot dan had hij staan ijsberen langs de lijn: het tekende de nervositeit bij Rangers. De ganse club mocht zich op voorhand dan wel op de borst kloppen dat het wel goed zou komen, het moest wel nog effectief gebeuren.

Rangers begon zoals verwacht met veel drang naar voren aan de wedstrijd. In de eerste vijftien minuten alleen al moest Union vier hoekschoppen toestaan. Rangers speelde aan een hoog tempo. Dat ging gepaard met wat slordigheden, maar Union was niet bij machte om de bal lang in de ploeg te houden, waardoor de druk bleef aanhouden. Grote kansen leverde dat de thuisploeg niet op, potentieel gevaarlijke situaties wel: Tillman kopte eens over, Colak besloot naast, een pegel van Lawrence miste eveneens precisie. Uiteindelijk moest Moris maar één knappe redding verrichten: hij weerde een buffelstoot van Colak.

In de laatste minuten van de eerste helft begon Union iets beter in zijn spel te komen, toen kon het soms wel wat rust vinden, maar McLaughlin bedreigen was te veel gevraagd. Op zich geen ramp, aangezien de dubbele verdedigende gordel goed marcheerde, tot er dus een zekering sprong in het hoofd van Van der Heyden. Met 1-0 de pauze in: dat had eigenlijk niet gehoeven na die eerste 45 minuten.

© ISOPIX

Zelfs zonder echt fenomenaal te voetballen versmachtte Rangers Union. Bij elke bal in de zestien – en dat waren er nochtans geen tientallen - was het alle hens aan dek. Op deze manier was het een kwestie van tijd voor Rangers tot 2-0 zou komen. Net voor het uur was die gelijkmaker over twee duels effectief daar: Burgess werkte slecht weg, Moris kon eerst nog pareren, maar in de rebound was Colak er als de kippen bij (2-0).

Alles te herdoen, het was interessant om te zien of Union – dat tot dan vele kleine foutjes maakte en tijdrekte – de omslag kon maken: van louter verdedigen naar af en toe zelf eens de neus aan het venster steken. Van Bronckhorst was in elk geval niet zinnens om te speculeren op verlengingen: déze fans zouden het ook niet toestaan. Hij bracht Matondo (ex-Cercle) om zo snel mogelijk op zoek te gaan naar de 3-0. Karel Geraerts - strak in het pak met witte sneakers – keek eens achter zich en stelde vast dat hij eigenlijk niemand op de bank had zitten die een meerwaarde zou kunnen betekenen. Als Union straks iets wil betekenen op drie fronten, dan is het toch een noodzaak om de kern beter uit te bouwen. Philippe Bormans beloofde alvast dat het bestuur er werk van zal maken. Best, anders dreigt miserie.

© BELGA

Met het laatste kwartier in zicht kwam Union er dan toch eens uit: Lapoussin stuurde Adingra in het straatje, maar McLaughlin was goed in diens voeten gedoken. Het bleek maar een opflakkerinkje, het doelpunt viel aan de overkant, waar Moris zich helemaal miskeek op een bal die letterlijk uit de lucht kwam gevallen. Tillman won het duel van de goalie, die claimde (onterecht) nog een overtreding: 3-0.

Plots kon het allemaal niet snel genoeg gaan voor de Brusselaars – zo gaat dat dan. Union moest nu scoren om extra tijd af te dwingen, maar er kwam slechts een slofoffensiefje. Lazare kreeg nog rood.

En zo zit het Champions League-avontuur erop na amper twee matchen. De hymne heeft zelfs niet geklonken. De prachtige avond in Leuven neemt niemand de Unionisten nog af, maar het had zo veel mooier kunnen zijn. Het spijtige is vooral dat de uitschakeling er kwam door individuele blunders en dat Union als collectief te weinig aan voetballen dacht. Laat het een les zijn voor de Europa League, waar óók goeie teams zullen langskomen.