Remco Evenepoel neemt Mathieu van der Poel op sleeptouw op training (en laat hem bergop ver achter zich)

Remco Evenepoel is aan zijn laatste voorbereiding op de Vuelta bezig (start op 19 augustus) en gaat als een raket. Vandaag ging hij in de buurt van Dénia een 150-tal kilometer trainen en deed een groot stuk samen met Mathieu van der Poel. Het was een flinke training met zo’n 3.000 hoogtemeters. Bergop stoof Evenepoel een aantal keer flink weg.