De IJslandse vulkaan Fagradalsfjall is opnieuw uitgebarsten, en dat levert steevast spectaculaire beelden op. Daar kan de Belgische fotograaf Jeroen Van Nieuwenhove over meespreken: ‘Ik had het geluk dat ik het gebied kon bezoeken tijdens de eerste uren van de uitbarsting. Ik heb wat beelden bij elkaar gezet die tonen hoe ongelooflijk deze vulkaanuitbarsting is.’