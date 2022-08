Huisartsen zien veel patiënten met klachten van uitdroging

Genk

Huisartsen hebben de handen vol met patiënten die onwel of ziek worden door de hitte. In de wachtkamer zitten veel mensen met symptomen van uitdroging. Vooral risicopatiënten zoals zwangere vrouwen, ouderen en kinderen moeten goed opletten tijdens de hittegolf, zegt de Genkse dokter Kaat Ieven. De warme temperaturen zorgen niet alleen voor fysieke klachten, ook op mentaal vlak heeft het een impact. Zo zijn mensen veel sneller opgejaagd en geïrriteerd. De wandelaars in het Molenvijverpark in Genk zoeken alvast de schaduw op.