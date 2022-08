Gepassioneerde tuiniers over het gevecht tegen de droogte: “Je tuin zo zien, dat doet pijn”

Al jaren ploeteren ze in hun tuin om er een paradijsje van te maken. Ze kennen de kneepjes van het vak. Weten precies welke heester waar hoort in welke grond. Welke boom voldoende schaduw geeft. Met al hun ervaring zou het een fluitje van een cent moeten zijn, dat onderhoud. En dan komt er een zomer als dit jaar, en kleurt dat paradijs stukje bij beetje bruin. Duwen ze de sproeischaamte opzij en redden ze wat er te redden valt? Of laten ze hun tuin met een gerust hart bruin kleuren? Wij polsten naar hun verhaal. En vroegen om tips.