Nieuwe nederlaag voor Donald Trump: rechtbank oordeelt dat zijn belastingaangifte mag opgevraagd worden

Donald Trump blijft in de hoek waar de klappen vallen. Een rechtbank heeft dinsdag het beroep van de voormalige Amerikaanse president verworpen. Daardoor moet Trump zijn belastingaangiftes overmaken aan een commissie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. De gewichtige Ways and Means-commissie liet al weten de documenten “onmiddellijk” te verwachten.

Commissievoorzitter Richard Neal vroeg in 2019 belastingaangiftes van de zes voorbije jaren op. Die vraag stootte eerst nog op een njet van het Amerikaanse ministerie van Financiën, maar nadat Joe Biden president werd, gaf het ministerie wel haar fiat. Daartegen tekende Trump echter beroep aan.

Maar de federale rechtbank in Washington D.C. stelt nu dat “elke president zijn ambt aanvaardt in de wetenschap dat hij, wanneer hij zijn ambt neerlegt, aan dezelfde wetten zal onderworpen worden als alle andere burgers”. Daarom moet Trump volgens de rechtbank de gevraagde documenten overmaken. Tegen die beslissing kan Trump wel nog in beroep gaan.

Het is in de Verenigde Staten een gewoonte dat presidentskandidaten hun belastingaangifte publiek maken. Maar Trump heeft zich daar tijdens zijn campagne en ambtstermijn altijd tegen verzet.

Huiszoeking

Het was een woelige dag voor Donald Trump. De FBI viel maandag ook zijn resort Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, binnen met een huiszoekingsbevel in de zoektocht naar Witte Huis-documenten die hij onrechtmatig meegenomen zou hebben naar Florida.