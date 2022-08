Een fier bestuur van Castershoeve As op haar nieuwe zandpiste. — © Peter Prevot

Dit weekend vindt de jumping van de Kempische Regionale in Castershoeve As plaats. Na 50 jaar neemt de club afscheid van haar mooie graspiste en heeft het op dezelfde locatie een zandpiste aangelegd. “Puur uit noodzaak, want jaar na jaar zagen wij het aantal inschrijvingen dalen”, vertelt jumpingverantwoordelijke Wout Cardeynaels.