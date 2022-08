Jens Keukeleire vervangt Yves Lampaert in EK-wegrit

Jens Keukeleire wordt de vervanger van Lampaert in de selectie voor de EK-wegrit, die wordt aangevoerd door Tim Merlier. Lampaert had aan bondscoach Sven Vanthourenhout aangegeven onvoldoende hersteld te zijn van ziekte in de laatste dagen van de Tour. In het tijdrijden zal Lampaert niet vervangen worden.