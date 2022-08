Voor 53 miljoen verkocht aan Chelsea, voor 20 miljoen teruggehaald: RB Leipzig verwelkomt oude bekende Timo Werner

Werner speelde van 2016 tot 2020 al voor Leipzig, dat hem voor 22 miljoen euro bij zijn jeugdclub Stuttgart wegplukte. In 159 wedstrijden scoorde hij 95 goals voor de Oost-Duitse club. In 2020 verkaste hij voor 53 miljoen euro naar Chelsea, waar hij nog een contract had tot 2025. Naar verluidt legt Leipzig nu zo’n 20 miljoen euro, plus bonussen, op tafel voor zijn terugkeer.

“Ik ben erg blij dat ik opnieuw voor Leipzig kan spelen”, zegt Werner op de clubwebsite. “Van 2016 tot 2020 beleefde ik er een fantastische tijd. Dat ik als clubtopscorer kon vertrekken, was een waardig afscheid, maar nu wil ik de eerste ‘Rote Bulle’ worden die er honderd scoort. Leipzig heeft de jongste twee jaar nog progressie gemaakt en dat heb ik bij Chelsea ook gedaan. De ervaring van in een andere competitie te spelen, heeft me in mijn ontwikkeling als speler geholpen. Het waren twee geweldige jaren bij Chelsea, met de Champions League-titel als hoogtepunt, maar nu kijk ik uit naar weer een nieuw avontuur met Leipzig.” (belga)