Thomas Vanderveken stopt met ‘1 jaar gratis’, Kamal Kharmach neemt fakkel over

Ook voor dit vierde seizoen blijft het format ongewijzigd: zestien kandidaten verschijnen aan de start van de quiz, waarna er elke aflevering één naar huis gestuurd wordt. De winnaar maakt kans op het nettojaarloon van de meest verdienende deelnemer. Niet alleen pure kennis is belangrijk, ook mensenkennis is belangrijk om hun medespelers goed te kunnen inschatten.

Alleen de presentatoren wijzigen dus. “Ik ben blij dat ik het stokje kan doorgeven aan Kamal”, zegt Thomas Vanderveken, die de vorige drie seizoenen van de hernieuwde quiz presenteerde. “Een man met gevoel voor humor en bovenal verstand van geld: Kamal gaat de juiste vragen stellen om dat extra jaarloon uit te delen. Hij komt in een fantastische ploeg terecht. Niet alleen met zestien heerlijk enthousiaste kandidaten, maar ook met een geweldig team achter de schermen.”

De reden van de switch is de volle agenda van Vanderveken, die in juni papa werd van zijn derde kindje met Véronique Leysen. Hij werkt momenteel aan nieuwe seizoenen van het Eén-programma Factcheckers met Jan Van Looveren en Britt Van Marsenille. Ook voor Canvas draait hij op volle toeren. Alleen Elvis blijft bestaan komt weer met een nieuwe rist praatgasten, hij werkt aan nieuwe afleveringen van OnderOns die ook op VRT Max te zien zullen zijn, én dit najaar gaat hij een Nacht in het museum op Canvas.

Kharmach is eveneens enthousiast om de switch te maken. “En ik maar denken dat je in de politiek moet om gratis geld uit te delen. Met knikkende knieën neem ik deze job over van oerpresentator Thomas. Het is een grote stap, maar ik ben super enthousiast en gedreven om de kijkers een geweldig seizoen te bezorgen. Ik smijt me alvast 200 procent.” De comedian is ook geen ‘groentje’ als het gaat om presenteren. Hij heeft onder meer al twee succesvolle seizoenen van Andermans zaken gepresenteerd.