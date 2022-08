Regisseur Lars von Trier heeft parkinson

Eind augustus gaat de tv-reeks The kingdom exodus in première op het filmfestival in Venetië. Dat is het derde en laatste seizoen in de Kingdom-reeks, waarvan de eerste reeksen verschenen in 1994 en 1997. Om speculaties over zijn gezondheid te voorkomen in aanloop ernaartoe, komt Zentropa nu al met het nieuws naar buiten. “Lars’ humeur is goed en hij wordt behandeld voor zijn symptomen. Het werk om The kingdom exodus te voltooien, gaat door zoals gepland”, verklaart producer Louise Vesth. Door zijn ziekte zal de regisseur voor de première niet veel interviews geven. In het verleden schreef hij zijn bevende handen toe aan het gebruik van antidepressiva en alcoholgebruik.

De 66-jarige filmmaker heeft in het verleden vele prijzen geworden, maar ook voor controverse gezorgd. Hij was jarenlang niet gewenst op het filmfestival van Cannes, nadat hij daar in 2011 al grappend zijn sympathie voor Adolf Hitler had uitgesproken, “ook al deed hij verkeerde dingen”.