Voor het eerst sinds 2014 spelen de Belgian Lions woensdag een oefenwedstrijd in de Hasseltse Alverberg. Tegenstander is Duitsland, dat normaal voltallig zal zijn met onder andere vier NBA-spelers. Bij de Lions is Hans Vanwijn de enige Limburger in de selectie. “Ik kijk er enorm naar uit om eindelijk nog eens voor mijn familie te mogen spelen”, blikt Vanwijn vooruit.