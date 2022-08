Elise Mertens voorbij Bondar naar tweede ronde in Toronto

Elise Mertens (WTA 37) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde (zestiende finales) van het WTA1.000-toernooi in het Canadese Toronto.

Mertens versloeg in de eerste ronde de Hongaarse Anna Bondar (WTA 54) in twee sets: 7-6 (7/2) en 6-1. De partij duurde 1 uur en 35 minuten De 26-jarige Limburgse speelde nog niet eerder tegen de 25-jarige Bondar. Ze knoopt zo weer aan met de zege na snelle exits in Washington en Praag.

In de volgende ronde neemt Mertens het op tegen de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 29) of de Britse Emma Raducanu (WTA 10), het negende reekshoofd. Vorig jaar verloor Mertens in de eerste ronde van Giorgi, die daarna doorstoomde naar de titel.

Mertens (WTA 1 dubbel) neemt in Toronto ook nog deel aan het dubbelspel, waar ze een tandem vormt met de Russin Veronika Kudermetova. Zij zijn vrij in de eerste ronde.

Alison Van Uytvanck (WTA 43) zegde af voor het toernooi vanwege een rugblessure. (belga)