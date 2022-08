Marianne Vos pakt in Ronde van Scandinavië revanche voor diskwalificatie

Twee dagen na haar diskwalificatie in het Zweedse Vargarda heeft de Nederlandse wielrenster Marianne Vos (Jumbo-Visma) dinsdag de openingsetappe gewonnen van de Ronde van Scandinavië, een nieuwe rittenkoers in de WorldTour. Ze was de snelste in een massasprint, waarin Shari Bossuyt (Canyon-Sram) derde werd.