Lamont Dozier overleden: zijn naam ken je misschien niet, zijn liedjes des te meer

Zijn naam mag dan minder bekend in de oren klinken, maar de lijst onverwoestbare klassiekers die Lamont Dozier schreef samen met zijn partners, de broers Eddie en Brian Holland, is indrukwekkend. Zonder hem was Diana Ross misschien altijd een kapster uit een arbeidersbuurt in Detroit gebleven.

Holland-Dozier-Holland, zoals het trio songschrijvers algemeen bekend raakte, componeerde gedurende een jaar of vijf in de sixties een resem wereldhits voor haar meidengroep The Supremes. Als er Love in de titel stond, was het gegarandeerd bingo. Ja, ook jij kunt vandaag nog altijd Where Did Our Love Go, Baby Love, Stop In The Name Of Love of You Can’t Hurry Love meebrullen.

Lamont Dozier in de sixties aan de piano in de studio met The Supremes (links bovenaan Diana Ross) en de broers Holland.

Lamont Dozier probeerde het eerst zelf als artiest In Detroit, zonder al te veel succes. Hij besefte snel dat zijn plaats achter de schermen lag, en in de opnamestudio. Met de Hollands was hij vanaf 1963 de pionier van de befaamde Motown Sound die de wereld veroverde. Naast hun werk voor The Supremes schreven de drie ook alle tophits voor de Four Tops.

Klassiekers als Baby, I Need Your Loving, I Can’t Help Myself, The Same Old Song en Reach Out I’ll Be There komen ook vandaag nog regelmatig voorbij op onze radiozenders. Maar ook Marvin Gaye (How Sweet It Is To Be Loved By You) en bands als Martha and the Vandellas en The Isley Brothers hadden een groot deel van hun succes aan hen te danken.

Ruzie

Eind jaren 60 kwam er ruzie in het huishouden van Holland-Dozier-Holland en los van elkaar kwamen de hits niet meer zo courant uit hun klavieren gerold. Wat niet wil zeggen dat de inspiratie van Dozier in de volgende decennia opdroogde. Hij schreef ook in de seventies en eighties nog een resem tophits, zoals Going Back To My Roots voor Odyssey, Two Hearts voor Phil Collins en Invisible voor Allison Moyet.

Na een paar rechtszaken over auteursrechten legde Dozier de ruzie met de Hollands bij. Voor hun fenomenale bijdrage aan de populaire muziek kregen ze al in 1990 een plek in de Rock and Roll Hall of Fame. Achteraf werd het stil rond de mannen, tot ze in 2009 samen de musical First Wives Club maakten, met een mengeling van hun klassiekers en nieuwe liedjes.

Lamont Dozier, sinds vorig jaar weduwnaar, werd 81. Hij laat zes kinderen na en tientallen onvergetelijke pophits.

