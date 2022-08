Chinese onlinesupermarkt komt naar België

Ochama - een dochter van de Chinese onlinereus JD.com - is sinds een half jaar actief in Nederland. Klanten bestellen er online, en kunnen hun boodschappen zowel thuis laten bezorgen of ze afhalen in vier afhaalpunten in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Leiden. Veel personeel komt daar niet aan te pas. Alles wordt in die winkels klaargezet door robots.

Ochama komt nu ook naar België. Dat blijkt uit een Chinese post van het bedrijf op het Chinese sociaalmediaplatform WeChat. Daar wordt de uitbreiding van de thuislevering naar Duitsland, Frankrijk en België aangekondigd, en dit vanaf 4 augustus.

Divers aanbod

Het gamma van Ochama op de Nederlandse site oogt erg divers: van voeding tot huishoud- en elektronicaproducten. Wie wil bestellen, moet wel eerst lid worden.

Over de Belgische plannen is nog niet veel duidelijk. Onder de voorwaarden van de Nederlandse site valt te lezen dat in ons land, Duitsland en Frankrijk enkel thuisbezorging wordt aangeboden. Er wordt dus niet gewerkt met gerobotiseerde afhaalpunten. Ook kunnen in België geen vers- en diepvrieswaren worden besteld. Het is niet duidelijk of er op termijn plannen zijn in ons land afhaalpunten te openen. Pogingen om met het bedrijf in contact te komen, leverden niets op.