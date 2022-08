Personeel horeca Bobbejaanland weigert even aan werk te gaan

Ongeveer twintig medewerkers van de horeca-afdeling van Bobbejaanland in Lichtaart (Kasterlee) weigerden dinsdagochtend om 9.30u om verschillende posten te bemannen. Het familiepark opent om 10u, maar dat gebeurde dinsdag zonder een aantal drank- en eetgelegenheden. De feitelijke staking gebeurde onaangekondigd, maar het betrof geen vakbondsactie.

“De medewerkers wensten een grondig gesprek met de verantwoordelijke van de horeca. Dat is dan ook gebeurd”, zegt een woordvoerder van Bobbejaanland. Het horecapersoneel is naar eigen zeggen vooral ontevreden over het verschil in verloning tussen de eigen afdeling en onder meer collega’s die de attracties bedienen. De directie beaamt dat het om de verhouding tussen verschillende groepen ging. “Het gaat om interpersoonlijke relaties tussen mensen van verschillende afdelingen die samen de werkvloer delen. We zijn in gezonde dialoog en lossen de dingen op wanneer problemen zich voordoen.”

Enkele horecaposten zoals eet- en drankstallen en de grotere restaurants bleven een tijdlang gesloten, al gingen volgens de directie de eerste medewerkers rond 10.30u alweer aan de slag. “Tegen de middag kon alles weer opengaan, zodat de middagdienst vlot is verlopen. Onze bezoekers hebben daar geen hinder van ondervonden.” (ho)