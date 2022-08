Bosbrand aan zorgcentrum Bethanië in Genk

Wat de brand in het aanpalende bos van Bethanië heeft veroorzaakt is niet duidelijk. Vast staat wel dat het door de droogte snel om zich heen greep. Medewerkers van het centrum die rook zagen opstijgen verwittigde de brandweer. Die was snel ter plaatse en had heel wat werk om het vuur onder controle te krijgen. Het centrum, dat in het midden van een bosrijke zone werd opgetrokken, kreeg vooral rookontwikkeling te verwerken maar werd niet getroffen door brandhaarden. Volgens een medewerkster van het centrum werden zekerheidshalve alle ramen gesloten. Rond 16.30 uur had de brandweer het vuur onder controle. Nadien was het nog een tijdlang nablussen om te voorkomen dat onzichtbare smeulende brandhaardjes de brand opnieuw zouden doen oplaaien. Zo'n 3 are bos ging in vuur op. cn