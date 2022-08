Weermodellen voorspellen (een beetje) neerslag: staat ons begin volgende week verfrissing te wachten?

Zonnig, warm en kurkdroog. Dat vat de meteorologische toestand van de komende dagen ongeveer samen, nu een hittegolf door ons land trekt. Maar in de weermodellen van begin volgende week is ook iets anders te zien: kostbare druppels water in de vorm van neerslag. Staat onze grond en ons groen volgende week verfrissing te wachten?

“Op dit moment is er alvast één duidelijkheid: deze week is er geen neerslag meer”, zegt Nicolas Roose van Noodweerbenelux. “Vanaf maandag en dinsdag zijn er in verschillende weermodellen, zowel de Europese als Amerikaanse, verhoogde neerslagkansen te zien.” Euforie, want niet alleen het Belgisch gazon kan wel wat verfrissing gebruiken.

Al mogen we ook niet te snel juichen. Dit wil nog niet zeggen dat het echt gaat regenen, benadrukt Roose. “Het huidige neerslagtekort zal door die neerslagkans zeker niet opgelost geraken. Het is eerder een druppel op een hete plaat.” Letterlijk, want voorlopig blijft het vooral warm. De zonnigste periode zal tegen dinsdag achter de rug zijn, maar tegen het einde van volgende week zijn alweer drogere weerkaarten te zien. “De temperatuur zal wel wat zakken, de hittegolf zal dinsdag zeker voorbij zijn. Dat einde kan eventueel gepaard gaan met een onweer. Maar die neerslagkans is dus tijdelijk en van korte duur.”