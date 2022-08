Chinees bedrijf lanceert drie satellieten

Eind juli gingen in China ook al raketten de ruimte in. — © AP

Van op de ruimtehaven Jiaquan in het noordwesten van het Aziatische land vertrok om 6.11 uur Belgische tijd een Ceres-1 draagraket. Volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua zette die drie commerciële satellieten in de geplande baan af. Het betreft een zonsynchrone baan op 500 km hoogte.

Twee kunstmanen doen aan commerciële aardobservatie. De derde test technologie voor aardobservatie uit. Space.com benoemde ze als twee Taijing-1 en een Donghai-1

Voor het in Peking gevestigd bedrijf is het de derde geslaagde lancering. Galacatic Energy is één n van een waaier van Chinese bedrijven die activiteiten in de ruimte willen ontwikkelen, aldus space.com.