Nederlandse prinses Amalia ziet af van lidmaatschap studentencorps Amsterdam

De Nederlandse prinses Amalia wordt geen lid van het studentencorps in Amsterdam. Dat heeft de Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag bevestigd na berichtgeving van de openbare omroep NOS. De 18-jarige prinses, die gaat studeren in Amsterdam, liet eerder in haar biografie van Claudia de Breij weten dat ze sowieso bij het corps zou willen.