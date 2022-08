Limburgse ex-missen over Ignace Crombé: “Hij wou altijd het beste voor ons”

LEES OOK. Ex-Miss Belgian Beauty-organisator Ignace Crombé (65) overleden

In 2004 werd Sofie Grosemans als eerste Limburgse tot Miss Belgian Beauty gekroond. “Ignace Crombé verlangde veel van ons, maar hij wou ook altijd het beste voor zijn missen. Als we ergens moesten verschijnen, was alles tot in de puntjes voorbereid”, herinnert ze zich.

© VCB

Na haar missenjaar nam de Hasseltse bewust afscheid van de spotlights. “Het was niet zo mijn wereld. Ik denk dat ik iets te bescheiden ben”, lacht Sofie die nu farmaceutisch vertegenwoordiger is. Ook met de organisator had ze sindsdien geen contact meer. “Ik vind het jammer om te horen dat hij overleden is. Hij heeft toch voor een deel het verdere verloop van mijn leven bepaald. Ik ben van nature erg timide, maar dankzij Miss Belgian Beauty ben ik zelfzekerder geworden. De wedstrijd en alles wat ik daarna heb mogen doen, hebben mij gevormd. Ik heb toen heel veel geleerd, zoals spreken in het openbaar. Iets wat nu nog altijd van pas komt in mijn job. Op die manier denk ik nog regelmatig aan hem terug en ben ik heel erg dankbaar.”

Ze hield ook nog mooie vriendschappen over aan de schoonheidswedstrijd. “Caroline Ex, Eveline Hoste, Brunhilde Verhenne, Zsofi Horvath, Cynthia Reekmans en ik hebben nog veel contact. We spreken regelmatig af met z’n zessen. Ik blik dus op een warme manier terug op die hele periode.”

Presenteren

In 2005 mocht Grosemans haar kroontje doorgeven aan een provinciegenote: Cynthia Reekmans. “Ik vind het heel erg om te horen dat Ignace overleden is”, zegt de blondine die de verkiezing presenteerde tot en met de laatste editie in 2009. “Hij heeft dezelfde leeftijd als mijn ouders. Dat is toch nog jong om de strijd te verliezen. Pancreaskanker is een zeer agressieve kanker. Ik heb er mijn tante ook aan verloren. Ik vind het verschrikkelijk voor zijn familie.”

© VDB

Cynthia heeft altijd een goede band gehad met de organisator. “Toen ik hoorde dat hij ziek was, heb ik hem nog een kaartje gestuurd om hem beterschap te wensen. Nadien hield hij mij wat op de hoogte. Ignace heeft heel veel voor mij en mijn carrière betekend. Die overwinning heeft destijds mijn loopbaan een heel andere wending gegeven. Tijdens Miss Belgian Beauty heb ik ontdekt dat ik graag presenteerde. Hij was zelf ook presentator en hij heeft mij de kans gegeven om daar verder in te groeien.”