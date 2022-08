Europese Unie vastberaden: “Akkoord over Iraans nucleair dossier is te nemen of te laten”

De Europese Unie (EU) verwacht dat Teheran en Washington “snel” een besluit nemen over het definitieve compromis dat in Wenen is uitgewerkt om de nucleaire overeenkomst met Iran uit 2015 te redden. Dat heeft de Hoge Vertegenwoordiger voor het Buitenlands Beleid van de EU Josep Borrell dinsdag gezegd.

Vertegenwoordigers van de Verenigde Staten, Iran en andere landen bereikten maandag in Wenen een compromis om de Amerikaanse sancties op te heffen en het nucleaire programma van Teheran weer in te perken. Dat waren de oorspronkelijke doelen van een akkoord uit 2015 dat was ontworpen om te voorkomen dat Teheran kernwapens zou ontwikkelen. De Verenigde Staten verlieten de overeenkomst in 2018 unilateraal onder de toenmalige president Donald Trump.

“Alles waarover kon worden onderhandeld, is in de definitieve versie van de tekst opgenomen. Het is nu aan de ondertekenende landen om politieke besluiten te nemen”, verklaarde Peter Stano, een woordvoerder van Borrell. “Het is ja of nee”, voegde hij er aan toe. “Er is geen ruimte voor verdere compromissen. Als coördinator van de onderhandelingen verwacht Josep Borrell doortastende politieke besluiten. Hij heeft geen termijn gesteld, maar we verwachten dat alle deelnemers dit besluit zeer snel zullen nemen.”

Vergadering

Indien een akkoord wordt bereikt, zal Josep Borrell een vergadering beleggen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de ondertekenende landen, aldus nog Stano. “De onderhandelingen zijn afgelopen, dit is de definitieve tekst (...) en er zal niet opnieuw over worden onderhandeld”, waarschuwde Josep Borrell maandagavond nog in een bericht op Twitter, waarin hij het einde bevestigde van de besprekingen die sinds april 2021 in Wenen werden georganiseerd.

De huidige partners in het akkoord zijn Iran zelf, Rusland, China, Frankrijk; het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De VS namen op een onrechtstreekse wijze deel aan het overleg in Wenen.