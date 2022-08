Nog meer ijsproducten van Häagen-Dazs teruggeroepen wegens aanwezigheid ethyleenoxide

Het gaat om Minicups Obsessions Collection Favorite Selection (4X95 ml), Minicups Vanilla Collection (4x95 ml), Pot Obsessions Collection Macadamia Nut Brittle (460 ml), Belgian Chocolate (460 ml), Macadamia Nut Brittle (460 ml), Pralines & Cream (460 ml) en Duo Vanilla Hazelnut & Caramel Crunch (420 ml).

Deze producten werden verkocht in de winkels van Albert Heijn, Jumbo en Intermarché.

Vorige week werden voor dezelfde reden ook al andere producten van Häagen-Dazs teruggeroepen. Ethyleenoxide is een kankerverwekkende pesticide die in Europa verboden is.