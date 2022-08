Net niet voor aanvaller Rémi Cavagna: Jake Stewart spurt naar de zege in eerste rit Tour de l’Ain, jonge Belg Stan Van Tricht derde

De Brit Jake Stewart heeft de eerste etappe in de Tour de l’Ain gewonnen. De spurter van Groupama-FDJ was de snelste in een massaspurt, meteen goed voor zijn eerste profzege. Rémi Cavagna leek in het slot solo op weg naar de zege, maar werd enkele honderden meters voor de meet voorbijgeraasd door het spurtende peloton. De Fransman Romain Cardis werd tweede, de jonge Belg Stan Van Tricht (Quick-Step Alpha Vinyl) spurtte naar de derde plek.

Met onder meer de aanwezigheid van wereldkampioen Julian Alaphilippe, het puntenjagende Lotto Soudal en het stagedebuut van Thibau Nys voor Trek-Segafredo waren er vanuit Belgische invalshoek veel aantrekkingspunten in deze Ronde van de Ain. De rittenwedstrijd vindt plaats in het Franse Jura-gebergte, maar de openingsetappe van 152 kilometer tussen Châtillon-sur-Chalaronne en Val-Revermont was de vlakste van de drie.

Ondanks de coronabesmetting die hem uit de Ronde van Frankrijk had doen verdwijnen, maakte Tim Wellens deel uit van een vlucht van drie renners. Hij had het gezelschap van de jonge Fransman Mathis Lebeau en de Zwitserse tijdritspecialist Stefan Bissegger, die bij het ingaan van het laatste wedstrijduur alleen ging doorzetten. Tegen een jagend peloton hield Bissegger op zijn eentje echter niet stand.

In de heuvelachtige slotfase gingen onder meer Louis Vervaeke, Dries Devenyns en Julian Alaphilippe in de aanval voor een bijzonder actief Quick-Step Alpha Vinyl, maar het was de Franse hardrijder Rémi Cavagna die in de slotkilometer de hand leek uit te steken naar de overwinning. Zijn uitvalpoging strandde in de laatste honderd meter, waarna de Brit Jack Stewart zijn fiets voor die van de Fransman Romain Cardis en Van Tricht over de streep stak.

De 22-jarige Stewart, vorig jaar al tweede in de Omloop Het Nieuwsblad en als belofte derde in de Ronde van Vlaanderen, pakte erg geëmotioneerd zo niet alleen zijn eerste profzege, maar ook de leiderstrui in de Ronde van de Ain.