De jonge televisiekok en kookboekenauteur Loïc Van Impe experimenteert ook thuis graag in de keuken. Gepekelde groenten, kimchi en een zuurdesemstarter staan standaard in zijn koelkast. Wat je niet in zijn koelkast vindt: kant-en-klare maaltijden. “Geen zin om te koken? Dan gaan we liever uit eten”, zegt hij.