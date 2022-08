Veldbrand op Tijlozeberg veroorzaakt rook- en geurhinder

Deze vuurhaard bracht een vrij grote rookontwikkeling teweeg die goed waarneembaar was in de ruime omgeving. “De brandweer is massaal ter plaatse gekomen en had het vuur snel onder controle”, aldus burgemeester Kristof Pirard van Heers. “Ze zijn er de situatie de hele nacht blijven monitoren. Er zijn geen giftige stoffen vrijgekomen bij de brand.” De oorzaak van de brand is nog niet bekend. “Het is mogelijk dat er kwaad opzet in het spel is, maar gezien de droogte van de afgelopen weken, valt ook dat niet uit te sluiten.” (frmi)