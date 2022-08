Serena Williams kondigt afscheid aan: "Ik ga nog genieten van de komende weken”

Serena Williams is aan haar laatste maanden als tennisster bezig. De 40-jarige Amerikaanse heeft in een gesprek met Vogue aangekondigd dat ze na de US Open van dit jaar haar tennisracket opbergt.

Serena Williams is een levende legende, op en naast het tennisveld. De jongste van de twee Williams-zusjes won onder meer 23 granslams. De Amerikaanse aasde al een tijdje op het record van 24 zeges van Margaret Court, maar dat lijkt er niet meer in te zitten. In een monoloog bij Vogue kondigde Williams dinsdag aan dat ze binnenkort een punt zet achter haar profcarrière.

“Ik heb het woord ‘pensioen’ nooit graag gehoord. Ik zie het meer als een evolutie. Ik ben hier om te zeggen dat ik evolueer weg van het tennis, naar andere dingen die belangrijk zijn voor mij”, aldus Williams, die een dochter heeft van bijna vijf jaar oud en eerder al een investeringsfonds oprichtte.

Williams benadrukt dat ze de beslissing zelf nam, en dat het een moeilijk onderwerp is voor haar. “Ik heb er amper over gesproken met mijn man. Het onderwerp was een beetje een taboe. Ik praatte er zelfs niet over met mijn ouders. Enkel met mijn therapeut ging ik er dieper op in. Andere speelsters voelden zich opgelucht toen ze hun afscheid aankondigden, maar voor is er geen geluk in dit onderwerp. Het doet pijn. Het is het moeilijkste dat ik me ooit kon voorstellen. Ik haat het dat ik op dit kruispunt sta. Ik wil niet dat het gedaan is, maar tegelijk kijk ik uit naar wat zal komen.”