Lanaken

Na twee jaar onderbreking - omwille van de coronapandemie - vinden van 12 tot en met 15 augustus weer de Dorpsdagen in Neerharen plaats. De ‘place to be’ is de feesttent vlakbij de Maas in Herbricht. Ook nu weer staat de vzw Dorpsraad Neerharen garant voor een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan culturele, muzikale en feestelijke evenementen.