File richting Lummen nadat vrachtwagen en vijf auto’s botsen op E314: bestuurder bevrijd en kindje zwaargewond

Lummen

Op de E314 in Lummen, net voor de afslag naar de E313 richting Beringen, is dinsdagnamiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd. Een vrachtwagen en vijf auto’s raakten hierbij betrokken. Ambulances werden uitgestuurd. Een bestuurder werd bevrijd en een kindje is onder begeleiding van een mugarts naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval zijn twee rijstroken versperd.