Droogte: veldbrand met grote rookontwikkeling in Klein-Gelmen. — © TV Limburg

Heers / Sint-Truiden

In natuurgebied Overbroek, op de grens van Heers en Sint-Truiden, heeft afgelopen nacht een veldbrand gewoed. Enkele hooistapels vatten vuur, wat gepaard ging met heel wat rookontwikkeling. De brandweer wist de vuurzee in te dijken en laat het droge gras nu gecontroleerd uitbranden. De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Maar de droogte maakt het risico op natuurbranden alleen maar groter.