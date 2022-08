Dinsdagavond poging om beloega uit Seine te loodsen

Dinsdagavond zal geprobeerd worden om de beloega die zich al enkele dagen in de Franse rivier de Seine bevindt, terug naar het Kanaal te loodsen. Dat heeft de lokale prefectuur aangekondigd.

De walvisachtige is koud water gewoon. Het is dan ook uitzonderlijk dat de soort zich in de rivier bevindt.

In mei bevond ook een orka zich in moeilijkheden in de Seine. Toen mislukten alle acties om het dier te redden, en stierf het uiteindelijk door honger.