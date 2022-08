Coach van voorgangster van Nafi Thiam levenslang geschorst na seksueel wangedrag

UK Athletics heeft dinsdag de bekende Brits-Italiaanse atletiektrainer Toni Minichiello levenslang geschorst wegens seksueel wangedrag. Hij is vooral bekend als trainer van Jessica Ennis-Hill, olympisch kampioene op de zevenkamp.

In 2012 begeleide Minichiello zijn poulain Ennis-Hill in Londen naar olympisch goud op de zevenkamp. Daarna coachte hij iets minder bekende atleten en werd hij ook analist voor de BBC. Vorig jaar werd er een onderzoek naar hem geopend en werd hij al voorlopig geschorst. Een onafhankelijk panel heeft nu zijn bevindingen overgemaakt aan UK Athletics, dat met een levenslange schorsing reageerde.

Het panel stelde vast dat seksueel wangedrag, emotioneel misbruik en pesten door Minichiello gevolgen had voor de mentale gezondheid en het welzijn van meerdere van zijn atletes. Volgens de Britse pers is Ennis-Hill niet bij de slachtoffers. Zijn wangedrag ging wel ver. Hij vroeg atletes om orale seks, maakte ongepaste opmerkingen over hun seksleven, bezondigde zich aan ongepaste aanrakingen en gedroeg zich bij momenten ook agressief. Dat blijkt uit het rapport.