Jongleren onder water of hoelahoepen op hoogte: deze gratis toppers mag je niet missen op Theater op de Markt

Na vier jaar afwezigheid palmen acteurs, acrobaten en artiesten van 10 tot 14 augustus de Hasseltse binnenstad in voor Theater op de Markt. Nog meer dan anders zet de organisatie in op gratis voorstellingen. Voor deze toppers moet je dus geen kaartje kopen, maar wel een kruisje zetten in je agenda.

1. Achtjarige jongen van acht meter hoog

De negentiende editie van Theater op de Markt wordt groots ingezet, letterlijk. Het Franse gezelschap Compagnie L’Homme debout timmerde Mo et le ruban rouge in elkaar. Daarin volgen we Mo, een achtjarige jongen van zo’n acht meter hoog, op zijn fantasiereis naar een nieuw leven. Gescheiden van zijn familie en gehuld in een reddingsvest volgt hij een rood lint, afkomstig van een cadeautje, door de Hasseltse binnenstad.

© Mathieu Le Gall

Compagnie L’Homme debout staat bekend voor spektakelstukken met grote marionetten. De miljoenen kinderen die momenteel op de vlucht zijn, inspireerden hen tot deze voorstelling. Toch willen ze geen tragisch verhaal brengen, maar een vrolijke, gevoelige en speelse voorstelling voor het hele gezin. Na enkele optredens in Frankrijk zal Mo woensdag zijn eerste voetstappen op Belgische bodem zetten en zo Theater op de Markt in gang trappen. De parade start ter hoogte van het cultureel centrum en trekt zo naar het Kolonel Dusartplein.

‘Mo et le ruban rouge’, op 10/08, start om 22 uur aan Kunstlaan ter hoogte van CCHA richting Kolonel Dusartplein. Gratis. theateropdemarkt.be/programma/mo-et-le-ruban-rouge

© Mathieu Le Gall

2. Jongleren onder water

Compagnie Ea Eo heeft dit weekend alvast het koelste plekje gevonden voor hun voorstelling. De jongleurs halen hun strafste kunstjes boven in een aquarium in het Hasseltse stadspark. Wij zijn zelf al trots als we in het plaatselijke zwembad een volledig baantje onder water kunnen zwemmen en kunnen met moeite al jonglerend twee balletjes in de lucht houden. Ea Eo combineert die twee en belooft een performance om je adem bij in te houden.

‘The Aquarium’, op 13/08 van 16.30 tot 19 uur en op 14/08 van 16.30 tot 19 uur in Stadspark. Gratis. theateropdemarkt.be/programma/the-aquarium

© Katelijne Boonen

3. Acrobatie op duizelingwekkende hoogte

Ken je die oefening waarbij je jezelf achteruit laat vallen in de hoop dat de persoon achter je je opvangt? CirkVOST gaat nog enkele stapjes verder om die vertrouwensband te testen. Aan de hand van luchtacrobatiek leggen ze in NouS de mentale en fysieke verhouding tussen twee individuen bloot. En dat op duizelingwekkende hoogte. Een voorstelling over durven vertrouwen en durven loslaten die in het Kapermolenpark voor het eerst in België wordt opgevoerd.

‘NouS’, op 12/08 om 19.30 uur en 13/08 om 19.30 uur in Kapermolenpark. Gratis. theateropdemarkt.be/programma/nous

© Stéphanie Brault

Ook Collectif Malunés zoekt hogere sferen op. Met We Agree to Disagree willen ze ons doen nadenken over de hedendaagse democratie, van utopie tot dictatuur, van vertrouwen tot manipulatie. Ze zoeken een antwoord op de vraag: hoe kunnen we met z’n allen in vrede en harmonie samenleven? En daarvoor hebben ze ook de hulp van het publiek nodig. Wil dat zeggen dat de toeschouwers zich ook aan gevaarlijke stunts moeten wagen? Waarschijnlijk niet, maar de ideeën, reacties, stemmen en weerstand van het publiek zullen wel bepalen welke richting deze interactieve show uitgaat.

‘We Agree to Disagree’, op 12/08 om 18 uur, op 13/08 om 18.30 uur en op 14/08 om 20 uur op Kolonel Dusartplein. Gratis. theateropdemarkt.be/programma/we-agree-to-disagree

© Christophe Mandeix

4. Hoelahoepen op negen meter hoog

Hoelahoepen is - mits wat oefening - kinderspel. Maar de sport beoefenen op een Chinese mast van negen meter hoog die heen en weer wiebelt, is enkel weggelegd voor Julot. De Fransman werkte jarenlang voor circussen, musicals en straatfestivals, maar sinds 2007 trekt hij de wereld rond met zijn mast. Na Brazilië, Japan en Myanmar komt Julot naar Hasselt. Je krijgt beslist hoogtevrees in zijn plaats, ook al blijf je zelf met beide voetjes op de grond. En misschien krijg je ook wel zin om die oude hoelahoep nog eens uit het tuinhuis te vissen.

‘Hula Hoopla’, op 12/08 om 17 en 19 uur en op 13/08 om 15.30 en 18 uur op Kolonel Dusartplein. Gratis. theateropdemarkt.be/programma/hula-hoopla

© Julot

5. Acht koffertjes

Het artistieke gezelschap Kamchàtka zorgt voor de nodige portie straattheater. De compagnie telt verschillende nationaliteiten, maar de leden vonden elkaar in Barcelona. Met hun koffertje in de hand voerden ze hun bekroonde voorstelling Kamchàtka al meer dan 450 keer op in 31 verschillende landen. Van woensdag tot zaterdag kan je ze tegen het lijf lopen in de Hasseltse straten. Zijn de acht personages passanten of immigranten? Ze weten niets van onze normen, regels en manier van leven. Intens, krachtig en eigentijds straattheater over mensen en grenzen.

‘Kamchàtka’, op 10/08 om 19.30 start op Grote Markt, op 11/08 om 19.30 uur start op Zuivelmarkt, op 12/08 om 10.30 uur start op Kolonel Dusartplein en om 19.30 uur start op Groenplein, op 13/08 om 14 uur start in Maastrichterstraat. theateropdemarkt.be/programma/kamchatka