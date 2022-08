Belgisch jumpingteam gaat op WK voor olympisch ticket: “Met deze ploeg kunnen we op het podium springen”

Woensdag start in het Deense Herning het WK jumping. Vrijdag worden de teammedailles uitgereikt en de olympische tickets voor Parijs 2024 verdeeld. Jérôme Guery (Quel Homme de Hus) en Gregory Wathelet (Nevados S) wonnen vorig jaar brons op de Spelen in Tokio en maken ook nu deel uit van het team, dat verder bestaat uit Jos Verlooy (Igor), goed voor teamgoud en individueel brons op het EK in 2019, en Nicola Philippaerts (Katanga vh Dingeshof) die vorig jaar EK brons won. Olympisch kampioen Zweden is favoriet, al behoort ook België tot de kanshebbers voor een medaille.

Het WK start woensdag met een jachtparcours, waar snelheid het verschil maakt. Donderdag wordt de eerste ronde van de landencompetitie gesprongen. Vrijdag komen de 10 beste landen terug voor de teamfinale. Zondag is er de individuele finale met de top 25.

Jos Verlooy maakt zich sterk: “We ambiëren in de eerste plaats een olympisch ticket, dat betekent een top 5 plaats. Al mogen we de lat hoger leggen. Met deze ploeg kunnen we op het podium springen. België staat bij iedereen hoog aangeschreven en dat is niet verwonderlijk als je naar de medailleoogst van de voorbije jaren kijkt. En dit seizoen finishten we in de landencompetitie zelden uit de top 3. Zweden, de olympische kampioen van Tokio, is onze grootste concurrent voor goud”, voorspelt Verlooy: “Je hebt altijd dat tikkeltje geluk nodig, in die zin zijn er een handvol landen die wereldkampioen kunnen worden, België is er daar één van. In 2019 werden we voor het eerst in de geschiedenis Europees kampioen. Drie van de vier combinaties van dat gouden EK team (Jos Verlooy/Igor, Jérôme Gury/Quel Homme de Hus, Gregory Wathelet/Nevados S) springen nu het WK. Aangevuld met Nicola Philippaerts en Katanga die vorig jaar brons wonnen op het EK. België heeft één van de meest ervaren teams op het WK. We hoeven niet verlegen te zijn en durven zeggen dat we bij de favorieten behoren. En dat is een eerlijke inschatting.”

Jos Verlooy miste vorig jaar de Olympische Spelen door een mechanisch mankement in het kogelgewricht van zijn toppaard Igor, dat verholpen werd door de bekende kinesist Lieven Maesschalck. “Vandaag voelt Igor terug aan zoals op zijn laatste EK waar ik goud en brons won”, glimlacht Jos Verlooy: “Dit is mijn derde WK, in het verleden was ik al blij met een WK selectie, geen haar op mijn hoofd dat dacht aan medailles. Nu zijn we als team niet meer blij omdat we naar het WK mogen gaan, nu gaan we resoluut voor eremetaal.”

Niemand heeft meer ervaring met kampioenschappen dan Ludo Philippaerts, jarenlang het uithangbord van de Belgische paardensport, en hij beaamt de stelling van Verlooy: “Ik heb in mijn rijk gevulde carrière nooit in een team gezeten dat zo sterk is als dat van de huidige generatie. Een heel andere situatie met vroeger, toen een team vaak bestond uit twee valabele combinaties en twee anderen die geselecteerd werden om een team te kunnen vormen.” Hoe verklaart Ludo Philippaerts die ommekeer? “Het is een vicieuze cirkel. Sportieve resultaten werken aanstekelijk. Succes trekt aan en dat impliceert scherpe concurrentie, wat het niveau naar een hoger niveau tilt. Wie wil er vandaag geen deel uitmaken van het Belgisch team? Als je erbij hoort, weet je dat je kans maakt om te winnen. Dat prikkelt de ruiters, maar ook de eigenaars. Vroeger werden toppaarden sneller verkocht, nu genieten eigenaars in de eerste plaats van het sportieve succes.”

Ludo Philippaerts

België staat bekend om zijn goede fokkerij, maar er is meer. De generatie van Ludo Philippaerts was autodidact. Vandaag zie je veel zonen van gewezen topruiters die een veel betere en professionelere begeleiding krijgen. Hoe gaat zich dat vertalen op het WK in Herning? “Het is heel simpel, België behoort tot de kanshebbers voor een medaille. Maar we zijn niet alleen en het zal dicht bij elkaar liggen. Maar in tegenstelling tot in mijn tijd, wordt er nu rekening gehouden met de Belgen. Al mag je de Zweden en Duitsers niet vergeten. En vergeet onze Jos Lansink niet, die nu bondscoach is van Nederland. Jos won in zijn loopbaan goud op alle kampioenschappen en weet als geen ander hoe je een team moet klaarstomen voor een WK. Er zal strijd geleverd worden. Het verschil is dat wij in mijn tijd steevast de underdog waren. Nu behoren we tot de favorieten. Het zou zo maar eens kunnen gebeuren dat we in Herning een historisch moment beleven”, besluit Ludo Philippaerts.