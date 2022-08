Italiaan lust Domino’s Pizza niet: keten verlaat land na zeven jaar

De Amerikaanse pizzaketen Domino’s Pizza trekt zich na zeven jaar terug uit Italië. Dat meldt het financiële persagentschap Bloomberg dinsdag. In het land van de pizza werd de Amerikaanse versie niet gesmaakt.

De laatste van 29 vestigingen van Domino’s Pizza in Italië is weer gesloten, nadat het Amerikaanse bedrijf zeven jaar geleden de Italiaanse markt betrad. Domino’s Pizza had aanvankelijk plannen om er 880 vestigingen te openen, maar kreeg te maken met zware concurrentie van lokale restaurants, die tijdens de coronacrisis ook steeds meer van start gingen met leveringen aan huis.

De Italiaanse vestigingen van de Amerikaanse keten kwamen daardoor in financiële problemen. Ze kregen eerder dit jaar van een Italiaanse rechter nog bescherming tegen schuldeisers, maar hebben uiteindelijk beslist om de deuren te sluiten.