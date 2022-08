Demi Smeets wint derde manche: “Als ze niet kan paardrijden, is ze slecht geluimd”

De derde van vier manches is een schot in de roos geworden voor Demi Smeets. Op de jumping van de Kempische Regionale in Diepenbeek pakte de 11-jarige Lanakense met haar pony Nico de zege in de proef van één meter.

“Al van haar vierde zit Demi in het zadel. Het begon allemaal in het Bosscherhof Zutendaal waar ze de knepen van het vak aangeleerd werd door Steffie Pellens. Steffie is niet alleen haar coach maar ook een soort manager. Ze regelt alles voor Demi.” vertelt een fiere mama Kelly. “Demi haar sterkte is dat ze niet opgeeft. Ze gaat door het vuur voor paarden. Als ze een dag niet kan rijden, is ze slecht geluimd.”

In de manches 80 en 90 cm stond er geen maat op Louise Strauven met respectievelijk Giorno Dinsegotte en Cara D.J.