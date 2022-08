Robin Bielen blijft verbazen en kroont zichzelf tot kampioene Serie A

De zegeteller voor Robin Bielen is dit zomerseizoen niet meer bij te houden. Op de jumping van de Kempische Regionale in Alken voegde de 21-jarige Bilzerse de kampioenschapstitel in Serie A (95) aan toe. In een spannende barrage met negen combinaties was Bielen drie tienden van een seconde sneller dan Nathalie Lenaerts (Damoiselle) en twee seconden sneller dan Femke Van Mirlo (Fuégho).

“2022 is een topseizoen voor mij. Deze zege vormt een mooie afsluiter op deze hoogte. In de toekomst ga ik mijn pijlen richten op Serie B (105) en op nationaal niveau op de Gouden Laars (110).” In de finale mocht de jonge amazone maar met één paard aantreden en moest ze een keuze maken tussen Amezing en Bigarre van het Wilderhof Z. Uiteindelijk koos ze Bigarre. “Amezing is enkele weken buiten strijd geweest en Bigarre WH Z verkeerde in bloedvorm en in the winning mood. Ik ben er wel van overtuigd dat beide paarden een mooi resultaat zouden behalen maar de laatste weken is het vertrouwen tussen mij en Bigarre WH Z enorm gegroeid. Het was geen gemakkelijke keuze maar uiteindelijk ben ik opgelucht met de knoop die ik heb moeten doorhakken.”